Preparate l’impasto seguendo la ricetta della pizza di farro integrale con fiori di zucca, zucchine e gorgonzola. Tritate il fiordilatte, raccoglietelo in un colapasta e lasciatelo scolare per una mezz’ora. Versate la passata di pomodoro in una ciotola, conditela con un filo di olio, un pizzico di sale e lo spicchio di aglio, quindi coprite e lasciate insaporire.