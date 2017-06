Pasta per pizza

La Frusta Vegetariana, un piatto unico che unisce praticità senza rinunciare al gusto.

La Frusta vegetariana è una gustosa alternativa ad un primo piatto.viene cucinato con un impasto simile a quello della pizza e può essere farcito oCon questa semplice ricetta vi mostreremo come poter preparare l'impasto, molto leggero, che si sposa perfettamente con differenti tipi di latticini.Laperfetta pero per quelli che hanno poco tempo al lavoro. Consigliamo anche qualche variante sostituendo ad esempio al fior di latte con qualche formaggio fresco o altri tipi di latticini come: provola, scamorza, mozzarella di bufala.Aggiungete qualchee siete pronti a servire un piatto semplice e pronto a conquistare qualsiasi tavola.