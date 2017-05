Condividi

Golosi e croccanti, i nostri grissoni zucchine e zafferano

Come novelli mastri panettieri, Giovanni Gandino ci accompagnerà nella preparazione di questi deliziosi. Sgranocchiati e conosciuti in tutto il mondo, i grissini, di origine Torinese sono leggeri e facili da digerire.In questa nostra versione maxi, li potremo gustare da soli oppure per accompagnare formaggi spalmabili, salumi e tutto quello che la vostra fantasia vorrà. Per la preparazione useremo ingredienti semplici e genuini, e daremo un tocco di colore all'impasto con dello zafferano . Come sempre non mancherà un'occhiata anche alla salute: lericche di potassio, vitamine A e C e con pochissime calorie. Lo zafferano con il suo potere antiossidante. L'olio extra vergine di oliva anch'esso dotato di spiccato potere antiossidante. Insomma, gusto, leggerezza e salute racchiusi in un grissino, pardon,