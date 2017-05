Chiocciole di Pane alla Ricotta affumicata

Condividi

Gustose chiocciole di pane arricchite con ricotta affumicata

Curiosità...

Le chiocciole di pane sono unosalato molto saporito, una golosa proposta di. Una ricetta versatile, adatta ad ogni stagione e occasione. Perfetta come stuzzichino per una domenica in famiglia ma anche ottima per arricchire un buffet in un'occasione speciale.Per realizzare le chiocciole di pane occorre intanto fare un. Ingredienti che renderanno i panini dopo la cottura, soffici, fragranti e profumati.La versione di questi golosi stuzzichini, proposta dal maestro Gandino è molto semplice da preparare. Basterà seguire i suoi consigli e soprattutto non avere fretta, i lievitati sono impasti viziati, hanno i loro tempi che vanno rispettati!Come rendere il burro “a pomata”? Prendete il vostro burro dal frigorifero e tagliatelo a fette sottili; stendetele su un tagliere (non in legno) e, utilizzando un tarocco, “spatolate”: muovete la vostra spatola come se applicaste lo stucco a una parete e proseguite così fino a quando il burro sarà diventato cremoso ma non sciolto.