Tropical cheesecake alla papaya e mango: un tripudio di colori

Un dolce freschissimo e pieno di gusto è la tropical cheesecake alla papaya e mango

Attraente e gustosa, laè entrata a far parte a pieno titolo delle nostre abitudini alimentari. Con la ricetta dellascopriremo come renderla protagonista di una deliziosa versione estiva del dessert per eccellenza.Compleanno estivo o cena di gruppo in arrivo? Chi si incarica di portare il dolce non sa mai cosa fare per non appesantire troppo il palato degli ospiti, soprattutto nei mesi più caldi e nei banchetti diurni.L'ora della merenda si avvicina? Concediamoci una pausa al profumo tropicale con una bella fetta di torta. Il sapore fa sicuramente la sua parte, ma il valore aggiunto della nostra cheesecake è l'alto concentrato vitaminico contenuto nella frutta: laricca di enzimi e vitamine del gruppo B e il, dolcissima miniera di vitamina C e calcio. Un dessert salutare, fresco e cremoso da proporre alla prossima cena.La base della torta fatta con biscotti e, infatti, sa di estate e propone i colori caldi e accesi di frutti come il mango e la papaya.Mescolare il formaggio con lo zucchero rende questa torta dolce al punto giusto ma non stucchevole: l'unione con frutti tropicali a polpa permette di dare un tocco in più perfetto per i pranzi in compagnia.La cheescake è facile da sporzionare e può essere degustata siache come una normale torta: questo la rende perfetta per essere portata anche a pranzi al sacco e pic nic all'aria aperta.