Condividi

Social cake, cake al limone

Curd al limone

I Social sono ormai una costante irrinunciabile della nostra vita quotidiana.La chefcon la sua ricetta ci propone di portarli in tavola con questa simpatica e buonissima torta. Una, tutta da gustare seduti intorno a un tavolo con i nostri amici social o magari da postare sui loro profili per scatenare la loro golosità.Unadi sofficeallo yogurt bianco, farcita con tre strati di, ciascuno sormontato da uno strato die per finire una guarnizione in, da poter decorare con le simpatiche manine dei like inSicuramente un'idea originale per un pomeriggio in compagnia, un dolce moderno e come oggi d'obbligo un veroIn una casseruola raccogliete 135 g di zucchero, 168 g di burro, 80 g di tuorli, 40 g di succo di limone filtrato e la scorza grattugiata di 1 limone; mettete sul fuoco e fate cuocere fino ad addensamento.Incorporate 2 g di gelatina, reidratata, e fate infine raffreddare.