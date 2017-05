Condividi

I cannoli siciliani una specialità della pasticceria italiana che tutto il mondo ci invidia

Emblema dell'antica pasticceria italiana, i. Tante sono le ricette... ma quale modo migliore che imparare a prepararli da una siciliana doc, la bravissima Felicetta Argentino.Un dolce che nel tempo ha avuto tantissimo successo e oggi viene apprezzato e gustato in tutta Italia e all'estero. I cannoli siciliani sono formati da un involucro di pasta fritta croccante. Farcito con una crema di ricotta di pecora fresca e zucchero, arricchita a piacere con frutta candita, granella di frutta secca e gocce di cioccolato.Ci sono delle regole ben precise su cui i siciliani non transigono e una di questa è che le cialde dei cannoli devono essere riempite solo al momento di gustarli. Questo per evitare che l'umidità della crema possa far perdere la loro caratteristica principale, la friabilità e la croccantezza!