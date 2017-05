Condividi

Sweet Heart wedding Cake

Questa splendidaè un dolce elegante e goloso allo stesso tempo. Un capolavoro di alta pasticceria che non può non conquistare gli occhi, il palato e il cuore. Un prezioso cofanetto realizzato con una candida, finemente lavorata e guarnita da cuoricini colorati. Al suo interno racchiude unacon un soffice cuore di profumataIl contrasto tra la delicata copertura in dolcissimabianca ed il bruno dellaripiena di morbidamanderanno in estasi anche i palati più raffinati ed esigenti. Un dolce da tenere in serbo per un'occasione speciale, per stupire alla fine di una cena romantica o un'idea originale per una proposta veramente importante come il nome stesso suggerisce:. Come riuscire a non lasciarsi conquistare dal puro romanticismo.