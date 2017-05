Ciambellone al Nero d’Avola Cioccolato e Mandorle

Condividi

Un dolce goloso dalla Sicilia: il ciambellone al Nero d'Avola

è una ricetta facile da preparare che unisce il gusto delal retrogusto del tipico. È la scelta ideale per unche saprà conquistare i golosi del dessert e gliPerfettoper una cena in compagnia o per stuzzicare i palati più esigenti, per accompagnare un tè caldo durante un pomeriggio invernale in casa. Ma anche per celebrare un evento particolare. Guarnite il ciambellone con un filo di. E lasciatele cadere sulla. Basta poco avere un dolce elegante da presentare e da assaggiare. Preparate le papille gustative per un piatto tipico dellee immergetevi negli odori tipici della cucina Italiana. Il dessert che sa come conquistare ogni tavola incon un pizzico di originalità e fantasia.