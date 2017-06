Condividi

Cheesecake all'albicocca una creazione originale ed estremamente raffinata.

La regina delle cheesecakeci stupisce ancora una volta con una creazione dolce, originale ed estremamente raffinata sia dal punto di vista estetico che gustativo.Guarnita con "" di albicocca, posti in modo del tutto casuale, ma al tempo stesso armonioso, laè golosissima e alla portata di tutti. La Cheesecake all'albicocca è una ricetta di torta fredda ideale per essere gustata in compagnia di amici, parenti e ospiti che amano i sapori delicati ed avvolgenti.Perfetta per essere servita in qualsiasi istante della giornata, sia durante la stagione estiva che primaverile o autunnale, la cheesecake all'albicocca sarà un successo assicurato che vi offrirà la possibilità di lasciare a bocca aperta tutti i vostri ospiti. Monica Bianchessi, in pochi step, ci insegna a cucinare il dolce utilizzando ingredienti semplici e tecniche alla portata di tutti.