In una casseruola portate a bollore il latte con la scorza del limone e la metà dello zucchero; lavorate i tuorli e l’uovo con lo zucchero restante, aggiungete la farina e amalgamate ancora.

Versate il latte bollente, filtrato, rimettete sul fuoco e fate cuocere per circa 5 minuti su fuoco basso. Levate e fate raffreddare. Incorporate la panna montata e trasferite in frigorifero.