Condividi

Crema sabbiata all'ananas, un dolce estivo e goloso

State cercando un dolce che piaccia a tutti, grandi e bambini, e che sia al tempo stessoLo chef Massimo Malantrucco ha quello che fa per voi. La sua ricetta vi consentirà in pochi passaggi e con pochi ingredienti di realizzare un dessert davvero gustoso, ma al tempo stesso fresco e perfetto per una serata estiva.Launisce la consistenza e la dolcezza della crema al gusto esotico, fresco e tipicamente estivo dell'ananas. Una preparazione semplice, alla portata di tutti, e perfetta per ogni occasione. Massimo Malantrucco, chef docente di corsi di cucina e consulente per attività di ristorazione, è presente anche su Facebook e Youtube con la prima serie web di cucina in 4 lingue "Numeri da cuoco": con questo dolce vi propone una soluzione semplice e di sicuro successo.