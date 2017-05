Condividi

Crema in cocotte con albicocche per l'estate

Se volete preparare un dolce perfetto per qualunque situazione, da una cena in casa a una festa elegante, date un'occhiata a questa ricetta.Laè un piatto semplice da preparare e un dessert molto buono da gustare, perfetto per stupire con poco chi lo assaggia! Con ingredienti comuni che si trovano in tutti i supermercati, potrete riuscire a preparare un, che delizierà il vostro palato e quello dei vostri ospiti. Il gusto dolce dell'albicocca, quello pungente del marsala e quello avvolgente della crema si uniranno per dare vita al dessert perfetto per unad'estate, come d'altronde lo definisce l'autore della ricetta stessa.Scoprite gli ingredienti e come preparare la: vedrete che sarà un successone e non ve ne pentirete! Cosa state aspettando?