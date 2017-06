Condividi

La Bavarese al caffè con salsa all'arancia: un dolce avvolgente

Oggi conosciamo lacome un dolce di origine francese. La sua storia, però, è molto curiosa. Nasce in realtà come bevanda composta da latte, tè e liquore. Proveniente dalla Germania, precisamente dalla casa regnante Wittelsbach di Baviera. Sembra sia poi stata importata in Francia da alcuni cuochi all'inizio del '700. Qui, nel secolo successivo, conquistò un posto di rilievo tra i dolci. La sua base è composta da crema inglese, ispessita con della gelatina, alla quale verrà in seguito aggiunta una dose di panna montata.Una consistenza soffice e importante, che si presta a moltissime varianti, dalla frutta, allo yogurt, al cioccolato. Insieme alla pasticciera Giulia Steffanina, volto fisso di Casa Alice, vediamo passo per passo la preparazione di questa golosa versione, che vede, nell'aroma dele nella dolcezza dell', altri due protagonisti a tutto gusto.