Una golosa sorpresa di Pasqua per il vostro uovo al latte arricchito con meringhe

Non c'è Pasqua senza uovo e soprattutto senza sorpresa, ma alzi la mano chi non è mai rimasto deluso dal contenuto. E allora perché non fare in casa il nostro uovo al latte con una inaspettata sorpresa? Un'idea fantasiosa per regalare ai nostri amici un uovo di Pasqua diverso dal solito. Per la sorpresa niente paura, ci pensa ilcon la sua originale ricetta.Seguendo i consigli del maestro, prepareremo un golosissimo uovo al latte, partendo dalla base: il temperaggio del cioccolato . Per poi passare al ripieno che sarà ancor più goloso, prepareremo infatti la ganache fondente, la chantilly francese e croccanti bastoncini di meringa.I presupposti ci sono tutti per. Il risultato finale, sarà un originale ed elegante dolce da mangiare in compagnia!