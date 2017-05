Condividi

La ratatouille è un contorno a base di verdure, perfetto da gustare in estate.

È un grande classico della cucina francese, in particolare tipico nella zona di Nizza. Il nome di questo piatto, in francese e in dialetto occitano, ha un suono onomatopeico che rievoca il gesto di mescolare le. È un piatto difresche, in particolare peperoni rossi e verdi, melanzane e zucchine, tagliate a cubetti e cucinate secondo un ordine particolare, in modo che tutte siano cotte allo stesso modo. L'aggiunta finale del pomodoro unisce in modo sublime la pietanza. Ha un gusto fresco e leggero arricchito dalle punte di sapore di cipolla, aglio e basilico. Solitamente è servita come contorno di riso bollito o patate lesse.È una ricetta facile da preparare e adatta a tutti i palati. Il profumo, la freschezza e il gusto dellaconquisteranno i tuoi ospiti, che avranno modo di gustare un piatto leggero, saporito e verace.Scopriamo meglio i segreti di questa deliziosa ricetta!