Insalata di Barbabietole e Asparagi con Crumble di caffè

Una originale insalata di barbabietole e asparagi arricchita con un crumble di caffè

Un piatto moderno e diverso dal solito, una sfiziosa insalata dai colori primaverili, perfetta anche per le serate estive. L’insalata di barbabietole e asparagi che ci propone Monica Bianchessi è divertente e semplice da preparare.

Unisce la freschezza e le proprietà delle verdure, ricche di vitamine e di sali minerali. E la croccantezza dell’originale crumble di caffè, che l’accompagna. Il piatto si prepara cuocendo per pochi minuti le verdure, che non devono stracuocere ma rimanere croccanti. Intanto si prepara il crumble unendo in una ciotola la farina di nocciole, il burro, il caffè e lo zucchero. Si mescola velocemente fino a formare delle briciole, che diventeranno croccanti e profumate dopo la cottura al forno.

Un piatto originale e sfizioso, ideale come contorno ma anche come piatto unico. Per un pasto nutriente e completo, senza appesantirsi troppo!