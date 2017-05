Condividi

Crema di Pomodori con Croccanti alle Olive e Mandorle per un aperitivo originale

Per i Croccanti alle olive



Setacciate 150 g di farina in una ciotola con 30 g di zucchero e 1/2 cucchiaino di sale.



Fate la classica fontana, unite al centro 1 uovo e 1 tuorlo, e lavorate per bene.



Aggiungete 80 g di olive nere snocciolate e 50 g di mandorle pelate, tritate grossolanamente, e amalgamate.



Modellate 2 filoncini, disponeteli sulla placca del forno, foderata con carta forno, e spennellateli con un po’ di uovo sbattuto.



Infornate a 180 °C e fate cuocere finché saranno dorati.



Levateli e lasciateli raffreddare. Tagliate i panetti a fette,



passatele in forno a 180 °C e fate tostare da entrambi i lati.



Levate e servite per accompagnare la crema di pomodori.



Siete stanchi dei soliti aperitivi super calorici? Volete abbandonare la via delle patatine, noccioline, rusticini, salumi e formaggi? Avete ospiti a cena e cercate un'idea originale per amici dai gusti sofisticati o per accontentare anche gli amici vegetariani?Lo chef Mattia Poggi propone una soluzione che soddisferà tutti, anche i palati più fini, un aperitivo speciale.Unaleggermente speziata, adagiata su un morbido letto difresca condita cone guarnita con. Per accompagnare il tutto, abbiniamo deigustosi e sfiziosiRigorosamente vegetariano ma assolutamente squisito e leggero, ideale anche nelle calde giornate estive per gustare un aperitivo sfizioso senza appesantirsi.