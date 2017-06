Condividi

Crema di tonno con pomodorini confit

Ilin scatola fa parte di quegli alimenti che non mancano mai in cucina. Possiamo decidere di consumarlo al naturale, ossia conservato nella sola acqua di cottura, a vantaggio di poche calorie perché più magro; oppure sott'olio, d'oliva oppure di semi, alternativa più gustosa.È un ingrediente economico, ottima fonte di proteine.In questa ricetta vediamo come coniugare una delle sue qualità: la versatilità, che lo rende un prodotto salva pasto in molti casi.Con i consigli di Monica Bianchessi , realizzeremo una morbida. Spalmata su delle fette di pane casareccio tostate. Acquisterà poi ulteriore gusto grazie al sapore dolce e sfizioso dei. Conuna spolverata di origano e timo, infine, otterremo un appetizer originale e stuzzicante.