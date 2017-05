Condividi

I pizzotti alla romana, uno sfizio per tutti i palati, semplice da preparare

sono un piatto sfizioso e saporito. Una ricetta da utilizzare in un pranzo fuori casa, per un aperitivo ricco o in una gita fuori porta.È una variante di un piatto tipico della tradizione culinaria della Puglia . Esistono diverse versioni deieppure questa si distingue su tutte perché il nostro Giovanni Gandino ha inserito un elemento interessante di novità. I, infatti, sono panini fatti con la pasta della pizza. Sono appositamente pensati per chi ama la pizza e i panini allo stesso modo e non può scegliere di farne a meno. La pasta è gustosa, friabile e leggera e, all'interno, ha un delizioso ripieno a base di fiori di zucca, ricotta e cubetti di pancetta. Sono un'idea comoda, saporita e divertente. Rimarrete colpiti in modo piacevole da questo gustoso e originale piatto. Seguiamolo in questa deliziosa ricetta e scopriamo meglio tutti i segreti della sua preparazione.