Trascorso il tempo di riposo, formate tanti filoncini da circa 100 g l’uno. Copriteli e lasciateli lievitare per circa un’ora, quindi stendeteli leggermente spolverizzandoli con un po’ di farina in modo che non si appiccichino alle mani. Disponete all’interno 5-6 fagiolini già lessati, 2-3 fettine di patata già lessata e qualche cucchiaio abbondante di pesto.