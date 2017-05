Condividi

Le Ovoline ripiene

L'estate porta con sé la voglia di sentirsi leggeri anche in cucina. Soprattutto, di cucinare piatti che siano veloci, semplici, da portare agevolmente in spiaggia, perfetti per una festa con gli amici.Lesono dei piccoli bocconcini di mozzarella di bufala campana, chiamate così proprio per il loro aspetto micro, che le fa appunto somigliare alle uova.Prodotte esclusivamente con latte proveniente dalla zona del Cilento, racchiudono in sé tutta la squisita bontà della mozzarella di bufala, il suo sapore ricco e avvolgente, che si scioglie in bocca. Massimo Malantrucco, chef presente su You Tube e Facebook con la prima serie web di cucina in quattro lingue "Numeri da cuoco", ci svela come prepararle al meglio.Realizzeremo infatti un appetitoso ripieno, utilizzando la vivacità dei pomodori maturi, l'aroma dell'origano, il gusto deciso del tonno e delle uova sode, la morbidezza della mollica di pane sbriciolata.