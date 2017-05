Condividi

Grissoni mais, polenta e grana: una ricetta sfiziosa e croccante

Irresistibili i grissoni mais polenta e grana, piacciono anche ai più piccoli. Perfetti con prosciutto e mortadella.sono un finger food ideale per ogni occasione: un buffet, un aperitivo, unalle portati principali.Il loro sapore inconfondibile e gustoso li rende poi amatissimi anche dai bambini. Il maestro panificatore Giovanni Gandino ci mostra in pochi passaggi come preparare dei grissoni fragranti e irresistibili.Il consiglio per un abbinamento perfetto? I grissoni, belli e di un inconfondibile colore giallo che mette allegria, si sposano benissimo con una fetta di prosciutto cotto tagliato finemente a mano. Ottimo l'accompagnamento anche con formaggi e insalate. E per i più golosi, una fetta di mortadella di Bologna: un abbinamento eccezionale e gustosissimo.Insomma, questi grissoni sono un ottimo alleato in tante occasioni: ecco qui tutti i segreti per realizzarli in modo perfetto.