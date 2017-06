Condividi

Eleganza e freschezza, l'avocado cocktail con gamberetti

Elegante, fresco, dall'aroma esotico e intrigante, l'Un piatto da inserire all'interno di un menù raffinato ed esclusivo, realizzato per stupire e affascinare i vostri ospiti.L'è un frutto tropicale dal colore acceso e dal gusto particolare. Molto versatile, può essere utilizzato in cucina secondo svariati modi e ricette: oltre che da solo, può essere gustato in antipasti e insalate.Il suo sapore si amalgama bene abbinato a zucchero o miele, magari spalmato sul pane, oppure unito a diversi tipi di pesce o crostacei. Magnifico anche con formaggi cremosi o dolci, è inoltre l'ingrediente principale della guacamole, la famosa salsa messicana.In questa ricetta vediamo come prepararlo insieme ai, esaltato da una punta di asprezza dele dalla freschezza della