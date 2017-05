Condividi

Prepara la Quiche di Zucchine alla Maggiorana con Stracciatella Capperi e Alici

Laè la tradizionale torta salata francese. Buona da consumare sia calda sia fredda, è ottima per qualsiasi occasione: da un picnic a una cena, come antipasto o finger food. La sua versatilità la rende sempre diversa, potete sbizzarrirvi con vari ingredienti!Vediamo come prepararla con le, ortaggio ricco di minerali e vitamine A e C, con pochi grassi e zuccheri; la, formaggio pugliese a pasta filata, dal caratteristico gusto dolce e delicato, cremosa, e ricca di fermenti lattici; l'aroma dei, facilmente digeribili, anch'essi ricchi di vitamine e sali minerali; il sapore della tradizione mediterranea delle, pesce azzurro ricco di proteine, calcio, ferro e grassi Omega 3; e il profumo deciso della. Ci guida Daniele Persegani , chef emiliano dell'Osteria del Pescatore.