Sauté di cozze al limone nel pane, un piatto irresistibile

Le cozze sono una prelibatezza a cui molti di noi non sanno resistere.Sulla pasta in un sugo allo scoglio, da sole come antipasto o come secondo: comunque le si presenti, sono una vera delizia per chi ama iLo chef Gianluca Nosari ci propone con la sua ricetta un modo alternativo per presentare le cozze: un piatto perfetto anche per une che con la sua semplicità vi farà fare un vero e proprio figurone. Ilinfatti fa della presentazione uno dei suoi punti di forza: le cozze incastonate su una base di pane fresco sono un inno alla semplicità ma dall'impatto visivo davvero gradevole. La preparazione poi è semplicissima e bastano pochi ingredienti per realizzare un piatto bello e buonissimo.Scopriamo insieme allora tutti i segreti dello chef per uncon i fiocchi.