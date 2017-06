Condividi

Un antipasto gustoso per l'estate in arrivo: carpaccio di pezzogna, rucola e melone

I crudi di pesce sono piatti golosi e sfiziosi sia d'estate che d'inverno. Mangiare del buon pesce fresco crudo è un ottimo modo per iniziare un pranzo in qualsiasi stagione.Ilsolletica i palati più raffinati con il suo mix di sapori.La pezzogna è un pesce dalle scaglie rosse simili a quelle della triglia: la carne tenera dal sapore delicato si sposa perfettamente con la tecnica dellatipica del carpaccio. Per fare il carpaccio, infatti, il pesce viene marinato in olio, aceto, limone, sale e pepe: questa mistura cuoce la carne senza bisogno di fiamma, eliminando i batteri e permettendo di sentire tutto il sapore del pesce.Il carpaccio assume contorni nuovi se unito al, un frutto a polpa molto dolce, e alla rucola: l'insieme di sapori soddisfa anche gli esperti di pesce più esigenti.