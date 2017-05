Bocconcini di Nespole alla Spigola marinata

Condividi

Deliziosi bocconcini di nespole alla spigola da gustare in terrazza

sono un antipasto fresco e sfizioso da servire ai tuoi ospiti durante una piacevole serata primaverile o estiva. Un piatto completamente crudo in grado di esaltare un frutto povero come le nespole.La, quando anche i cuochi più esperti preferiscono non accendere il forno. Semplici da preparare ed ottimi se, questi bocconcini di nespole con branzino riusciranno a stupire anche i palati più esigenti rendendo indimenticabile il tuo buffet di primavera all'aperto.È il piatto ideale per una cena informale, un uffet o un aperitivo tra amici proprio perché la marinatura può essere preparata in anticipo, donando al branzino ancora più sapore. Indicata per chi amadi stagione.