Assaggi di fregola sarda con cozze e pomodorini: un perfetto antipasto di mare

Un delizioso connubio di sapori gustosi in questa ricetta ispirata ad uno dei piatti tradizionali della cucina sarda. Gli, serviti in ciotole di terracotta o di ceramica, sono un delizioso antipasto di mare.Il sapore casereccio ma delicato della, magari preparata a mano, si sposa amabilmente con il gusto morbido, pieno e coinvolgente delle. Insaporita dall'aglio che esalta ancor più il gusto del mare e profumata con un pizzico di pepe nero, questa deliziosa fregola si lascia completare dal ricco e dolce sapore deie dal fresco dettaglio del prezzemolo crudo tritato finemente.Anche un solo assaggio di questa deliziosa pietanza vi saprà conquistare, ma servita in porzioni più abbondanti potrà diventare un gustosodi cui non saprete più fare a meno nei vostri menù speciali.