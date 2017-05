Condividi

Come preparare le olive verdi in salamoia

Le Olive verdi in salamoia sono un tipico antipasto italiano che può essere consumato anche per un aperitivo. Questo tipo di procedimento permette alle olive di essere gustate in molto modi. Con varie accortezze, si può arrivare ad avere un prodotto gustoso da poter consumare in ogni occasione.

Le olive in salamoia sono un particolare piatto tipico della tradizione culinaria del nostro paese. Infatti le pianti di ulivi sono presenti nella zona mediterranea e la produzione viene sfruttata all’agricoltura locale. Sono tantissime le zone in cui si coltivano le olive e oltre all’olio vengono utilizzate anche per la produzione di piatti unici e per guarnire particolari tipi di secondi o primi piatti.

Questo piatto è molto gustoso e può essere consumato con un buon vino o un aperitivo. Ecco come preparare al meglio le Olive verdi in salamoia.