Mettete lo spicchio di aglio in ammollo nel latte per due ore. Levatelo e riducetelo in purea con un pizzico di sale. In un pentolino fate fondere il burro, unite la purea di aglio e fate rosolare, quindi spegnete, aggiungete il caffè e l'olio, e mescolate. Versate in una ciotolina e servite con le verdure in pinzimonio.