Una ricetta che chiunque può preparare a casa con l’aiuto dei consigli giusti: la puccia rivisitata.

Vi state chiedendo cosa sia la puccia? Ve lo sveliamo subito. Dalle origini pugliesi, le pucce sono forme di pane molto croccanti, con un diametro tra i 20 e i 30 cm. Sono molto diffuse tanto nel Salento quanto nel tarantino, ma con varianti di farcia e impasto.

Una componente essenziale per una puccia come si deve è la farina. Il nostro chef Massimo Prete ha scelto la farina macinata a pietra di Molino Quaglia, una farina di media forza, ideale per la lavorazione di tutti i tipi di pizza. Dal pane ai grissini, fino alla preparazione di crackers e focacce, questa tipologia di farina assicura una tenuta ottimale e prolungata dell’impasto. La sua ricchezza di fibre consente una capacità di assorbimento dei liquidi molto elevata, caratteristica che permette all’impasto di restare morbido e croccante al tempo stesso.

In questo caso, lo chef ha farcito la puccia rivisitata con salsa verde, filetti di acciughe, peperoni di carmagnola, aglio e prezzemolo. Un’idea deliziosa per stupire i vostri ospiti.

Che aspettiamo, proviamo a realizzarla con i suggerimenti del nostro chef?