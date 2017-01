Primi Piatti di Salmone: Ricette Facili e Veloci

Il salmone è un ingrediente ideale per preparare primi piatti sfiziosi e invitanti. In particolare con i primi piatti di salmone è possibile creare menu di pesce diversi, grazie a ricette facili e veloci da realizzare in un battibaleno.

I primi piatti sono la prima vera portata di un menu. È chiaro, quindi, che sulla preparazione dei primi è il caso di soffermarsi in modo più approfondito, dedicandovi un’attenzione particolare con ricette ad hoc.

Di seguito vi proponiamo alcune idee per invitanti primi piatti di salmone, da preparare in pochi minuti grazie a ricette facili e veloci che abbiamo selezionato per voi. Mettiamoci all’opera…

Primi piatti di salmone: lasagne allo zafferano con salmone

Quando pensiamo alle lasagne ci vengono in mente subito le tipiche lasagne con sugo alla bolognese. Ma le varianti sulle lasagne non sono poche in cucina. Una tra tutte, ad esempio, sono le lasagne allo zafferano con salmone, un primo piatto a base di salmone perfetto per aprire un menu di pesce.

Leggete la ricetta completa…

Primi piatti di salmone: pennette alla vodka e salmone

Facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente negli anni Ottanta, quando le pennette alla vodka erano un must in cucina. Arricchiamole, poi, con un ingrediente fondamentale, il salmone. Le pennette alla vodka e salmone sono un piatto che continua ad essere amato anche a distanza di tempo. Prendete nota, e preparate le pennette alla vodka e salmone per amici buongustai e “nostalgici”.

Leggete la ricetta completa…

Primi piatti di salmone: crepes di salmone e squaquerone

Semplici da preparare, veloci da portare in tavola e soprattutto versatili. Stiamo parlando delle crepes, un piatto di origine francese che offre moltissimi spunti per ricette sfiziose sia dolci che salate. In questo caso vi proponiamo delle crepes di salmone e squaquerone, un’idea da servire come primo piatto di pesce leggero e delicato.

Leggete la ricetta completa…

Primi piatti di salmone: riso Venere con panna salmone e cipolle caramellate

Avete in mente una cenetta romantica? Noi abbiamo il primo piatto che fa al caso vostro: riso Venere con panna salmone e cipolle caramellate. Un primo dalle note esotiche da servire rigorosamente in monoporzioni, come appunto un largo bicchiere da rum.

Leggete la ricetta completa…

Primi piatti di salmone: anelli di sfoglia gratinati con porri zucca e salmone

Ecco quello che si dice un primo piatto per un appuntamento “smart”. La ricetta in questione sono gli anelli di sfoglia gratinati con porri zucca e salmone. Un piatto da presentare in monoporzioni simpatiche, in cui racchiudere tutto il gusto di una portata invitante e gustosa.

Leggete la ricetta completa…

Primi piatti di salmone: tortelloni al salmone e zucchine

Un primo perfetto per le grandi occasioni: tortelloni al salmone e zucchine. Una ricetta dal ripieno saporito ed equilibrato, che lascerà di stucco gli ospiti a tavola. Il segreto di ogni buon tortellone è senza dubbio la pasta sfoglia, da stendere rigorosamente a mano; ma anche il ripieno, in questo caso salmone e zucchine, riesce a dare al piatto un’accezione unica dal sapore indimenticabile.

Leggete la ricetta completa…