Una ricetta che è parte della nostra tradizione culinaria: il pollo ai peperoni.

Un secondo piatto che racchiude tutta la tenerezza e il sapore tipico della carne bianca. Versatile e leggera, la carne di pollo può essere fritta, lessata o cotta in padella, sia a cubetti che a fettine.

La delicatezza del pollo, infatti, permette molteplici preparazioni e abbinamenti. Uno dei più tipici è con i peperoni, proprio come ve lo propone lo chef Mattia Poggi. In genere per la preparazione di questa ricetta, si sceglie di utilizzare le cosce e le sovraccosce del pollo, la parte migliore da tagliare a cubetti.

Per preparare il pollo ai peperoni il nostro chef si è servito del Moulinex Cuisine Companion, un robot che rappresenta un valido aiuto in cucina, poiché è caratterizzato da 6 programmi automatici differenti, perfetti per realizzare i piatti più vari.

Vediamo subito come lo utilizza chef Poggi…