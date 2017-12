Una ricetta classica ma intramontabile: polenta e salsiccia.

La polenta, uno dei comfort food della nostra tradizione gastronomica, è un piatto che almeno una volta, durante la stagione invernale, dobbiamo cucinare. Ingrediente base per preparare la polenta è la farina di mais, anche se le varianti non sono poche. In alcuni casi, infatti, è possibile usare la farina gialla integrale macinata a pietra. È questione di tradizioni regionali e soprattutto di gusti.

Ma il segreto per una polenta ad hoc è sicuramente il sugo o il condimento. Che sia con i funghi o con il ragù, la vera polenta è con la salsiccia. Ed è proprio la ricetta che vi proponiamo nel seguente video, polenta e salsiccia.

Unico inconveniente per portare in tavola uno squisito piatto di polenta è il tempo di preparazione e cottura. Lo chef Mattia Poggi per guadagnare minuti preziosi, utilizza Moulinex Cuisine Companion, il robot da cucina che permette di cuocere e cucinare secondo moltissime funzioni differenti.

Spostiamoci in cucina e seguiamo lo chef Mattia Poggi nella preparazione della ricetta.