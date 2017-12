Pizze Fritte e Mozzarella in Carrozza

Nessuno riesce a resistere alla pizza fritta. Le pizze fritte sono un piatto prelibato che tutti vorrebbero trovare in tavola, magari accompagnate da salumi e formaggi.

La bellezza della pizza fritta, infatti, è che chiunque può accompagnarla con l’ingrediente che preferisce. Dal prosciutto crudo al cotto, dal salame a svariati tipi di formaggi. Insomma, le pizze fritte sono una ricetta semplicissima da realizzare, dai principianti ai più esperti in cucina.

In questo nuovo appuntamento con Casa Alice Insieme, la nostra ospite Franca Foffo ci parla di quanto la pizza fritta sia una ricetta così famosa da essere citata anche in importanti film. Antipasto perfetto ad accompagnare alla pizza fritta è anche la mozzarella in carrozza (Garbo), specialità campana diffusa in tutta Italia.