È sempre la stagione giusta per una pizza. Che sia autunno, inverno, estate o primavera, la pizza è sempre la regina della tavola. Naturalmente ogni stagione vuole i suoi ingredienti, perché non c’è niente di più indicato che seguire la stagionalità dei prodotti. Vi proponiamo in questo appuntamento con Alice Club la pizza sapori d’autunno.

Una ricetta dai profumi autunnali, condita con patate, castagne, lardo stagionato e miele di castagno. Ingredienti che abbiamo occasione di assaporare nei due mesi prima di Natale. Ma come in tutti i grandi piatti che prevedono una farcia, o un condimento, ne va curata soprattutto la base, che ospiterà gli ingredienti di contorno.

Nella pizza, in particolare, l’impasto ha la meglio sul resto. Proprio per questo motivo, per la preparazione del panetto di pizza, lo chef Marco Farabegoli ha scelto la farina Petra, una farina macinata a pietra di tipo 1 (Molino Quaglia), ideale per la produzione di pane e dolci lievitati a media e lunga lievitazione, di pizza in pala alla romana e di pasta fresca. È grazie alla sua presenza di fibre che tale farina è in grado di trattenere un elevato quantitativo di liquidi.

Servite con noi la pizza sapori d’autunno…