Nessuno si tirerebbe mai indietro davanti ad uno spicchio di pizza ripiena. Noi italiani, si sa, siamo pazzi per ogni fantasia di pizza. Che sia la piccante diavola, una marinara, la ricca capricciosa o la classica margherita, alla pizza non si dice mai di no.

Ma tra tutte le tipologie di pizza, la pizza ripiena è forse quella che si presta meglio ad una creatività sconfinata. Basta saper preparare l’impasto pizza giusto e scegliere gli ingredienti che si amano di più per creare un piatto unico indimenticabile.

Il segreto di ogni pizza sta principalmente nell’impasto. Proprio per questo, per la preparazione di un impasto ad hoc, ci affidiamo alla professionalità del pizzaiolo Ciro Salvo, che utilizza la farina Petra, una farina macinata a pietra tipo 1 (Molino Quaglia).

Vediamo subito come procedere nella preparazione della pizza ripiena e quali ingredienti utilizza il nostro pizzaiolo partenopeo.