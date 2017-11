Pizza Mojito

In questo appuntamento con Alice Club vi proponiamo un’accoppiata che forse vi sembrerà insolita. Ma vi assicuriamo che è davvero speciale: pizza e mojito. Un abbinamento che unisce la freschezza di un cocktail intramontabile come il mojito, ad un must della cucina italiana: la pizza.

Come per un ottimo mojito è indispensabile della menta fresca, anche per la pizza un ottimo impasto è fondamentale. L’ospite protagonista di questa puntata è Massimo Giovannini, un pizzaiolo gourmet che ci insegna a preparare un impasto pizza ad hoc.

Per il suo impasto, il nostro pizzaiolo utilizza una farina macinata a pietra di tipo 1, la farina Petra (Molino Quaglia). Una farina forte, ideale per impasti pane e dolci lievitati a media e lunga lievitazione, di pizza in pala alla romana e di pasta fresca.

Ma guardiamo Massimo Giovannini all’opera…