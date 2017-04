In cucina non ci si stanca mai di dare sfogo alla fantasia. Ve ne offriamo una chiara dimostrazione in questo appuntamento con Alice Club, in cui prepariamo una pizza davvero speciale: pizza fish and chips al vapore.

La pizza è sicuramente un piatto unico insostituibile nel nostro ricettario. Ma nulla ci vieta di fare, ogni tanto, qualche piccola variazione dalle consuete abitudini. Uno strappo alla regola che decisamente vi consigliamo è proprio la pizza fish and chips al vapore. Una variante molto particolare e sfiziosa della classica pizza, che vi permette di gustare un piatto fuori dal comune.

La pizza che vi proponiamo unisce la tradizione italiana della pizza con uno dei piatti più rinomati nella cultura gastronomica britannica: il fish and chips. Non siete anche voi curiosi di vedere cosa portiamo a tavola?

Nonostante il mix di due cucine così diverse, non dimentichiamo di preparare un impasto pizza degno della cultura gastronomica italiana. E, quindi, è il caso di prestare attenzione alla farina utilizzata e al procedimento giusto per realizzare un perfetto impasto della pizza.

Lo chef Alberto Morello ha scelto una tipologia di farina macinata a pietra (la farina Petra). Ma seguiamo, passo passo, l’intero procedimento per preparare la nostra pizza fish and chips.