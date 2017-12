Cosa preparare in vista di una cena informale tra amici? Il consiglio che fa al caso vostro è la pizza alla burratina, una pizza facile e veloce che ameranno tutti, grandi e piccini.

Spesso siamo spaventati dalle preparazioni di pane e pizza, in particolare per la lievitazione e la preparazione di un impasto perfetto. Ma con le dosi e gli ingredienti giusti, vedrete che prepararla sarà un gioco da ragazzi.

Per l’impasto sono sufficienti acqua, sale, lievito di birra e, ingrediente principale, la farina. In questo appuntamento con Alice Club, il pizzaiolo ospite Giovanni Santarpia, ha scelto di utilizzare una farina macinata a pietra di tipo 1 (Quaglia).

Un prodotto perfetto la produzione di pane e dolci a media e lunga lievitazione, per la preparazione di pasta fresca e di pizza in pala alla romana. La ricchezza di fibre contenuta in questo prodotto, consente una elevata capacità di assorbimento di liquidi. Caratteristica che rende la pizza morbida e facilmente digeribile.

Diamoci da fare e proviamo a preparare una deliziosa pizza alla burratina.