Un dolce speciale, che richiama la tradizione altoatesina: la Peta de Ciasa. Una ricetta preparata dal nuovo ospite di Alice Club, Reinhard Santifaller, maestro e artigiano pasticcere.

Per deliziare i vostri ospiti durante le feste natalizie, la peta de ciasa è il dolce che fa al caso vostro. Burro, miele, arancia, cannella e noci, sono gli ingredienti che caratterizzano al meglio questo dolce strepitoso. Un’ottima idea da realizzare in pochi minuti seguendo i preziosi consigli di chef Santifaller.

Per conferire maggior morbidezza al dessert, è necessario scegliere una farina ad hoc, adatta alla preparazione di dolci come questo. Il nostro ospite ha scelto la farina macinata a pietra integrale (Molino Quaglia), una tipologia di farina di grano tenero ottenuta da macinazione a pietra. È possibile utilizzarla sia per ricette dolci che salate, come per tutti i tipi di lavorazione e lievitazione.

Seguiteci nella video ricetta e preparate con noi una fantastica peta de ciasa.