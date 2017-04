Che festa sarebbe senza la tradizionale pastiera? Che sia Pasqua o Natale, la pastiera è un dolce ricorrente nelle principali festività celebrate nel nostro Paese.

Per tradizione, la pastiera è un dolce partenopeo preparato nel periodo pasquale. Ma in alcune famiglie, non manca neanche sulle tavole natalizie. Insomma, qualunque sia il periodo dell’anno in cui amate gustare la pastiera, l’importante è che la preparazione segua alcuni principali dettami che contraddistinguono un dolce speciale come questo.

La pastiera non è la classica torta di pasta frolla. Ma è una vera e propria specialità regionale con precise particolarità. Non può mancare, ad esempio, il grano cotto, la ricotta, cannella, i canditi (secondo preferenza) e le uova. Oltre naturalmente alla pasta frolla, base di ogni pastiera.

La frolla assume un’importanza fondamentale in questo dolce, poiché è la base che accoglie gli ingredienti principali della nostra torta. Proprio per questo è essenziale che venga preparata con ingredienti freschissimi e di qualità, come il burro di centrifuga Lurpak.

Vediamo allora come il nostro giovane pasticcere, Luca Perego, ospite di Alice Club, prepara la classica pastiera napoletana.