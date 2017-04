Il pasticcio di pasta è uno di quei piatti a cui non si riesce proprio a dire di no. Lo chef Mattia Poggi ci fa assaggiare la sua versione di un primo piatto (o anche piatto unico) dal gusto irresistibile: pasticcio di pasta al salame e provola.

In questa ricetta ci sono tutti gli ingredienti per preparare un pranzo della domenica come si deve. Un piatto ricco come il pasticcio di pasta è sicuramente la scelta più indicata se si vuole stupire con sapori rustici e semplici.

La pasta a fare da protagonista del piatto. Nel nostro caso, chef Poggi propone i sedanini come tipologia di pasta. Ma nulla vieta di poterli sostituire con i rigatoni o le penne, meglio se rigate, così da trattenere più condimento possibile. A condimento della pasta un binomio intramontabile: salame e provola. Il salame a dare quell’accento deciso al piatto e la provola filante ad unire il tutto.

Che aspettiamo allora? Guardiamo insieme la video ricetta e prepariamo anche noi un bel piatto di pasticcio di pasta al salame e provola.

Per la realizzazione del pasticcio di pasta al salame e provola sono stati utilizzati i prodotti Tognana.