Il pane non è solo un accompagnamento ad antipasti o secondi piatti, ma è anche uno dei protagonisti della tavola italiana. Proprio per questo abbiamo deciso di riservare un appuntamento di Alice Club al pane, da elaborare e arricchire con una ricetta speciale. Che ne dite, ad esempio, del pane di segale uvetta e fichi?

Ospite della seguente puntata è il panificatore Matteo Piffer, che ci mostra passo passo come preparare un soffice e saporito pane di segale uvetta e fichi. Una ricetta assolutamente da provare per portare in tavola una tipologia di pane sfiziosa e creativa.

Per l’ottima riuscita del pane, è indispensabile avere i giusti ingredienti. Nello specifico, un’attenzione particolare va dedicata alla scelta della farina. Il nostro ospite, infatti, ha scelto per il suo pane di segale uvetta e fichi la farina Petra 1 (Molino Quaglia). Una farina di grano tenero adatta ad ogni impasto, soprattutto per la produzione di pane e dolci lievitati a media e lunga lievitazione.

La morbidezza del pane di segale, inoltre, viene garantita dalla capacità, molto elevata, di tale farina di assorbire liquidi, grazie alla sua ricchezza di fibre.

Ma impariamo subito a preparare questa specialità di forno.