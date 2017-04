Una ricetta da inserire nel nostro ricettario, per stupire a tavola con sapori tradizionali ma in veste creativa. In questo appuntamento con Alice Club, impariamo a preparare il pane alla zucca e semi di girasole. Un’idea da cogliere al volo per arricchire un menu raffinato e sfizioso.

Ideale da proporre soprattutto nella stagione autunnale, dove la protagonista delle nostre cucine è la zucca. Ma nessuno ci vieta di preparare il pane alla zucca anche nella stagione primaverile.

Non è difficile, infatti, trovare la zucca nei mesi primaverili di marzo e aprile. In questo caso potete tranquillamente preparare il pane alla zucca e semi di girasole in vista di qualche occasione particolare, come ad esempio la Pasqua; o per arricchire un buffet delle feste.

Iniziate la lavorazione del pane alla zucca e semi di girasole creando un preimpasto. Parliamo della cosiddetta biga, preparata con 100 g di farina Petra 1, 50 g di acqua e 10 g di lievito di birra (o 3,5 g se il lievito è secco).

Senza perdere altro tempo, vediamo come preparare il pane alla zucca e semi di girasole.