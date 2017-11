Pancotto Scarola e Fagioli

Avete mai sentito parlare del pancotto? Dalle origini antiche, il pancotto è secondo la tradizione gastronomica italiana, un piatto povero. Una ricetta che richiama la cucina contadina, in cui le famiglie utilizzavano anche il “pane vecchio” per la preparazione dei pasti quotidiani.

Il pancotto, infatti, è un piatto realizzato con gli avanzi del pane, in particolare con il pane raffermo, messo a bagno per renderlo morbido. Ogni regione ha le sue varianti nella ricetta del pancotto. In Toscana, ad esempio, viene dapprima preparato un soffritto di odori e verdure; e, solo in seguito, il pane viene messo a bagno. Nel Lazio e in Calabria, invece, il brodo con verdure di base e pane viene mescolato tutto insieme in pentola fin dall’inizio.

Insomma, ad ogni regione il suo pancotto. Nella seguente video ricetta vi prepariamo il pancotto con scarola e fagioli. Una rivisitazione saporita e semplice da preparare per le occasioni più varie.

La video ricetta è stata realizzata in collaborazione con Lucart Tutto Pannocarta, il pratico aiuto in cucina, dalla pulizia alla realizzazione completa del piatto.