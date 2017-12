Portare in tavola un secondo di pesce raffinato e veloce da preparare, a volte, può rivelarsi più difficile del previsto.

Ma con la ricetta e i consigli giusti, nulla sarà più semplice. Nella seguente video ricetta, lo chef Mattia Poggi ci insegna a preparare un secondo di pesce che stuzzica perfino il palato degli ospiti più esigenti: orata al vapore, porri stufati e briciole di pane.

L’orata si sa, è una delle carni di pesce più delicate. Quindi occorre fare attenzione agli ingredienti con cui si vuole accompagnare per non smorzarne il sapore. E, particolare attenzione va prestata anche al suo metodo di cottura. Chef Poggi ha scelto di abbinare all’orata dei porri stufati, e di cucinarla al vapore. Una cottura sana e decisamente dietetica. Per finire, il nostro chef unirà delle briciole di pane a dare croccantezza al piatto.

Come eseguire molteplici cotture in pochi minuti? Semplice, con il Moulinex Cuisine Companion, un compagno valido in cucina che tutti vorrebbero avere.