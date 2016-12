Ecco una di quelle ricette da tenere sempre a mente in vista di improvvisate a casa da parte di amici: omelette dolci con mele, noci e cannella. Un dolce suggerito dalla food blogger Raffaella Caucci, autrice del blog Profumo di cannella e ospite di un nuovo appuntamento con Alice Club.

In compagnia di Francesca Romana Barberini, la nostra Raffaella ci mostra, passo passo, come dare vita ad un piatto che per tradizione nasce salato, le omelette per l’appunto.

In questa video ricetta, però, siamo ben lontani dalle tipiche omelette ripiene con formaggio, erba cipollina e solitamente prosciutto. Le omelette che la food blogger Raffaella propone sono dolci, farcite ingredienti genuini come il burro bio Lurpak, mele, noci e cannella.

Tre ingredienti che rendono questo dolce oltre che invitante, perfetto per una merenda in compagnia.

Ma vediamo subito all’opera la nostra ospite…