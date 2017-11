Conoscere le tradizioni culinarie di ogni regione è una scoperta meravigliosa. In questo appuntamento con Alice Club, abbiamo ospite la chef barghigiana Francesca Buonagurelli, che ci propone i necci con la ricotta, una delle specialità delle sue zone.

I necci sono un piatto tipico di Pescia, della Garfagnana, della Montagna Pistoiese, della Lucchesia e dell’Appennino Bolognese. Come accade per moltissimi piatti tipici, anche i necci rispecchiano la tradizione della cucina contadina povera, una cucina realizzata con i pochi e semplici ingredienti che si avevano a disposizione.

La nostra chef ci ripropone i necci così come si era soliti prepararli un tempo: farina di castagne, acqua e un cucchiaino di sale fino per l’impasto. Una volta pronta, la pastella veniva cotta nei cosiddetti “testi”, ovvero dischi di ferro dal manico lungo, leggermente unti, che erano scaldati sul fuoco e uniti affinché i necci cuocessero da entrambe le parti. In mancanza dei “testi”, potete far cuocere i necci in una padellina antiaderente; oppure nella classica padella per cuocere le crepes.

Il ripieno? Beh, lasciamo a voi il gusto di scoprirlo nella seguente video ricetta…

La video ricetta è stata realizzata in collaborazione con Lucart Tutto Pannocarta, il pratico aiuto in cucina, dalla pulizia alla realizzazione completa del piatto.